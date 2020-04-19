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В Украине 74% умерших от коронавируса COVID-19 имели сопутствующие заболевания.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

«Люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений. 74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания», — сообщают в ЦОЗ.

В Украине летальность от COVID-19 среди лиц старше 50 лет составляет 5,1%, тогда как в возрастной группе до 50 лет — почти в девять раз ниже (0,6%).

ЦОЗ призвал украинцев старше 50 лет, а также тех, у кого есть сопутствующие заболевания, строго придерживаться требований карантина и не выходить из дома без крайней необходимости.

Напомним, в Украине зафиксировано более 5 тысяч случаев коронавируса.
ForUm

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