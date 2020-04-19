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Православные христиане в Украине и более чем 60 странах мира 19 апреля празднуют день Христова Воскресения.

Пасху по юлианскому календарю отмечают Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь и Украинская православная церковь (Московского патриархата).

Момент воскресения Иисуса Христа не описан в канонических новозаветных текстах. Священное писание, а также некоторые апокрифические источники рассказывают лишь о событиях, связанных с этим чудом.

После смерти Спасителя его тайный ученик Иосиф Аримафейский обратился к римскому наместнику, прокуратуру Иудеи Понтию Пилату с просьбой забрать тело усопшего.

Получив разрешение, Иосиф похоронил Иисуса Христа в своем склепе, расположенном в саду у Голгофы, и завалил вход в гробницу тяжелой каменной плитой.

Тело Спасителя было погребено в пятницу накануне иудейской Пасхи.

На рассвете третьего дня к пещере направились ученицы Христа, которые прибыли вместе с ним в Иерусалим из Галилеи. Они хотели умастить тело усопшего специальными благовониями.

Подойдя к гробнице, женщины увидели, что камень у входа сдвинут, а склеп пуст. В нем осталась лишь погребальная плащаница − полотно, которым было обернуто тело.

Жены-мироносицы первыми из последователей Иисуса Христа узнали о чуде воскресения и сообщили об этом остальным его ученикам. День, в который произошли эти события, ныне называется Воскресеньем.

Около полуночи в храмах звучит возглас Христос Воскресе! и начинается самое торжественное богослужение года.

Напомним, в случае скопления людей на Пасху полиция будет привлекать спецназ.
ForUm

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