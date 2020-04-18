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Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел выписался из Александровской больницы в Киеве.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, наместник Лавры возвращается в обитель.

Вместе с наместником в Лавру возвращаются шестеро монахов и послушников, прошедших лечение от коронавирусной инфекции в столичных больницах. В пресс-службе монастыря сообщают, что «состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний».
ForUm

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