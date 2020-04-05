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В Киево-Печерской лавре проведено тестирование на наличие заболевания коронавирусной инфекцией.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры проходит тестирование на наличие COVID-19. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. 

Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки Павла нет.
В соответствии с санитарными требованиями во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с видеотрансляцией.

Братия Лавры продолжает усиленно молиться о выздоровлении всех, кто заболел новым инфекционным заболеванием COVID-19.
ForUm

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