По состоянию на 7:00 18 апреля силами ДСНС продолжают тушение пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения. Как сообщает ДСНС, продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила и пеньков, открытых очагов горения не наблюдается.
В Житомирской области продолжается ликвидация пожаров на территории Виступовицького и Бережестського лесничеств, общая площадь пожаров превышает 700 гектаров.
К тушению привлечены 655 человек и 108 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми осуществлено 6 сбросов (48 тонн воды).
Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем.
Также в ДСНС отмечают, что радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
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