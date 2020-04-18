По состоянию на 7:00 18 апреля силами ДСНС продолжают тушение пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения. Как сообщает ДСНС, продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила и пеньков, открытых очагов горения не наблюдается.

В Житомирской области продолжается ликвидация пожаров на территории Виступовицького и Бережестського лесничеств, общая площадь пожаров превышает 700 гектаров.

К тушению привлечены 655 человек и 108 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми осуществлено 6 сбросов (48 тонн воды).

В Зоне отчуждения и безусловного отселения подразделениями ДСНС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Луб`янського, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств.

Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем.

В течение суток к тушению пожаров привлекалось 716 человек и 166 единиц техники из них, в том числе 3 вертолета. 17 апреля совершено 134 сбросы - 268 тонн воды.

Также в ДСНС отмечают, что радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.