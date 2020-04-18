В Киеве и области за минувшие сутки зафиксированы 37 пожаров травяного настила и торфяников. Сейчас в воздухе столицы превышено допустимое содержание продуктов горения.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация на своей странице в Facebook.

Из-за того, что в воздухе столицы зафиксированы превышенные показатели содержания формальдегида, серы и диоксида азота, специалисты просят не выходить на улицу без крайней необходимости и не проветривать помещения, а также пить больше жидкости.

В то же время радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы, а тушение пожаров вблизи чернобыльской Зоны отчуждения продолжается.

Все четыре пожара травяного настила общей площадью 1,3 Га были ликвидированы, отчитались в КГГА. В Киевской области зафиксированы 33 очага возгорания травы общей площадью 26,8 Га, информация о тушении пожаров уточняется.

Помимо этого, горят два торфяника: в селе Великие Дмитровичи Обуховского района (0,4 Га) и в селе Нижняя Дубечня Вышгородского района (0,2 Га). В тушении задействованы свыше 1000 спасателей киевского гарнизона.

Напомним, на Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары.