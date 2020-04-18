В России за минувшие сутки зарегистрированы 4 785 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд. Всего в стране зарегистрировано 36 793 инфицированных, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией в субботу, 18 апреля.

За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах России. Больше всего новых случаев выявлено в Москве – 2649 инфицированных (всего их 20 754). Еще 428 новых случаев в Подмосковье, 139 – в Санкт-Петербурге.

Число жертв заболевания достигло 313. За сутки скончались еще 40 человек, 21 из них в Москве.

За сутки в России вылечились от коронавируса 467 человек, в том числе в Москве – 162. За весь период в стране выздоровели 3 057 человек.

Напомним, число жертв COVID-19 во всем мире превысило 150 тысяч.