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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

«Уволить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области», говорится в указе Президента №150/2020 от 17 апреля.

Зеленский 27 августа 2019 года назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Алексея Петрова, который до этого был начальником Департамента контрразведки СБУ.

Напомним, суд заочно арестовал экс-заместителя главы СБУ.
ForUm

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