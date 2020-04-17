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Следственный судья Печерского райсуда заочно отправил под стражу бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины — руководителя Антитеррористического центра при СБУ, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Бывшего правоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

Избрание меры пресечения позволит прокурорам начать процедуры экстрадиции подозреваемого.

«Решение суда об избрании меры пресечения ... даст возможность применения процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск», — отметили в Офисе генпрокурора.

В уголовном производстве расследуются обстоятельства организации президентом-беглецом Януковичем превышения власти и служебных полномочий бывшим руководством правоохранительных органов для того, чтобы препятствовать проведению собраний, митингов и демонстраций. Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центре Киева в феврале 2014 года.

В период Революции достоинства первым заместителем главы СБУ был Александр Якименко.

 
ForUm

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