Фонд государственного имущества заявляет о рейдерском захвате ОАО «Объединенная горно-химическая компания».
«Сейчас происходит рейдерский захват ОГКХ. Приглашаем журналистов на место происшествия. Адрес: Николая Гринченко, 4 Бизнес центр - Горизонт парк», - сообщила пресс-служба ФГИ.
«Объединенная горно-химическая компания» – один из крупнейших в мире добытчиков рутилового и циркониевого концентратов – создана путем национализации и объединения Вольногорского и Иршанского горно-обогатительных комбинатова.
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