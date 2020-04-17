также в разделеМир
СМИ: Израиль еще в ноябре-2019 узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса 5
В Ухане постфактум выявили еще 1,2 тысячи умерших от коронавируса 21
Португалия продлила карантин до мая 16
Польша смягчает карантин: открывает леса и парки 13
Британия продлила карантин 18
Путин перенес парад 9 мая 77
Китай: Нет доказательств происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане 45
ВОЗ: Алкоголь не защищает от коронавируса 15
В России хотят переименовать станцию метро «Пражская» в «Маршала Конева» 32
Япония вводит чрезвычайное положение 30
ВОЗ: Следующие недели будут решающими в борьбе с COVID-19 21
Fox News: COVID-19 искусственно создали в Китае 34
В Польше хотят продлить срок Дуды на 2 года 11
ВОЗ: 3 вакцины от COVID-19 проходят клинические испытания, еще более 70 – в разработке 14
В США за сутки от коронавируса умерли 2,5 тысячи человек 35
В мире от COVID-19 выздоровели более 510 тысяч человек 20
ЕС определил три критерия для снятия карантина 48
ВОЗ призывает страны не спешить с отменой карантина 18

Facebook будет сообщать пользователям, когда они будут реагировать (ставить «лайк», делиться или комментировать) на недостоверную информацию о новом коронавирусе.

В таком случае соцсеть будет посылать пользователям специальное сообщение со ссылкой на раздел сайта Всемирной организации здравоохранения, посвященный разоблачению фейков о COVID-19, сообщили в пресс-службе компании.

Нововведение начнет действовать в ближайшие недели.

Это касается, например, постов о том, что дистанцирование не помогает бороться с вирусом, или сообщений о том, что вирус якобы излечивается употреблением каких-либо опасных бытовых химических веществ.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что ложь о вирусе представляет для пользователей более серьезную угрозу, чем политическая.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 2,2 млн. Скончались 145 тыс. человек, более полумиллиона выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги