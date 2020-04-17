Facebook будет сообщать пользователям, когда они будут реагировать (ставить «лайк», делиться или комментировать) на недостоверную информацию о новом коронавирусе.

В таком случае соцсеть будет посылать пользователям специальное сообщение со ссылкой на раздел сайта Всемирной организации здравоохранения, посвященный разоблачению фейков о COVID-19, сообщили в пресс-службе компании.

Нововведение начнет действовать в ближайшие недели.

Это касается, например, постов о том, что дистанцирование не помогает бороться с вирусом, или сообщений о том, что вирус якобы излечивается употреблением каких-либо опасных бытовых химических веществ.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что ложь о вирусе представляет для пользователей более серьезную угрозу, чем политическая.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 2,2 млн. Скончались 145 тыс. человек, более полумиллиона выздоровели.