В селе Высокополье Валковского района Харьковской лабораторно подтвердили коронавирус у 9 человек, контактировавших с пенсионеркой, умершей 15 апреля в районной больнице. Село закрывают на карантин.

Об этом стало известно на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской ОГА, сообщает Укринформ.

«Еще официально информации нет, но известно, что там констатировано 9 подтвержденных случаев заболевания. Нам нужно рекомендовать местным властям закрыть этот населенный пункт и запретить перемещение людей через этот населенный пункт», - заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По словам его заместителя Тараса Пастуха, среди заболевших – прихожане местной церкви, где умерла женщина, продававшая свечи, и ее соседи.

«У 11 человек отобрали образцы вчера, это были и прихожане местной церкви, и соседи, которые контактировали с умершей, 9 из них положительные. Сегодня круг контактных лиц расширился - еще были отобраны 15 образцов для тестирования », - рассказал Пастух.

Высокополье чиновники решили закрыть на карантин, чтобы вирус не распространился на другие села. При этом транспортные ограничения коснутся и соседнего Краснокутского района, так как село находится на границе районов.

«На каждой дороге уже со вчерашнего вечера патрули, теперь они будут усилены, поскольку есть, кроме дорог, тропинки, какими можно выйти за пределы села», - отметил Пастух.