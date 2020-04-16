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За помощью к сотрудникам Бережанского отдела полиции обратился житель райцентра, который находится на самоизоляции и не имеет возможности купить продукты питания. Он позвонил в полицию, сообщает пресс-служба облглавка.

Бережанчанин рассказал, что недавно вернулся из-за границы. Режима самоизоляции он не нарушает, однако проживает сам и для него некому закупить продукты питания. Он отметил, что просил помочь соседей, однако те отказались.

Работники полиции закупили необходимые продукты и привезли мужчине. Они также предоставили ему координаты благотворительных и волонтерских организаций, которые помогают людям на карантине.

Правоохранители призывают граждан не быть равнодушными к чужим проблемам в этот сложный период! Самоизоляция в течение 14 дней является обязательной для всех граждан, вернувшихся из-за границы, поэтому стоит проявлять к таким людям внимание и доброжелательность.
ForUm

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