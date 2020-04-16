Внешнее независимое оценивание состоится в любом случае, сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные мероприятия.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Мы работаем в этом вопросе с Министерством образования. Насколько мне известно, из-за ограничительных мер в Украине подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения, - сказал Кличко. - Если до начала июня, - тогда мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне. А с 25-го июня – основной сессии ВНО. Если же сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа проведут основную сессию ВНО».

По его словам, сегодня главная задача – подготовить выпускников к ВНО, а учеников других классов – до перехода в следующие классы. Сегодня школьники учатся дистанционно.

«Хочу также напомнить, что телеканал «Киев» первым начал транслировать видеоуроки для школьников. Ежедневно, по четыре урока в день. Опыт образовательного проекта столицы государство распространила на всю страну в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», - отметил Кличко.

Мэр столицы выразил убеждение, что учителя с удовольствием встретятся со своими учениками и быстро догонят все, что пропустили. А также – оперативно подготовят и качественно проведут ВНО, чтобы ученики старших классов могли поступить в высшие учебные заведения.