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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что сейчас в магазинах и супермаркетах нет дефицита продовольственных товаров. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на данные ведомства.

«Дефицита продовольственных товаров нет, все продукты есть в наличии на полках наших магазинов. Этого удалось достичь благодаря ежедневному мониторингу и активному диалогу правительства и Минэкономики с производителями, дистрибьюторами и магазинами», — сообщили там.

В то же время, несмотря на отсутствие дефицита, правительство решило ввести более жесткий контроль за рынком продовольственных товаров. В частности, там презентовали модель восстановления ценового регулирования на товары так называемого социального набора. Введение такого контроля в правительстве объясняют тем, что это соответствует принятому накануне закону.

 
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