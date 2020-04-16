В праздничные дни правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

По его словам, они будут контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах, парках и скверах, возле храмов.

Мэр также напомнил, что за время ограничений в Киеве полиция составила уже почти 900 протоколов в отношении нарушителей карантина.

«Я обращаюсь к киевлянам и всем украинцам: не едьте без необходимости никуда на праздники. Не идите в церковь, не гуляет в парках! Это - ваша безопасность и ваша жизнь», - отметил Кличко.

Напомним, с 16 апреля всем водителям и пассажирам транспорта на въездах в Киев будут обязательно измерять температуру, и если у кого-то она будет выше 37,5 градусов и будут наблюдаться признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию