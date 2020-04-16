также в разделеЭкономика
МВФ заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной 9
МВФ готов увеличить размер поддержки Украины 24
Малюська: Решение суда об уплате $250 миллимов Суркисам «ничего не меняет» 36
Кабмин перенес введение пошлин на уголь из РФ 19
Суд обязал Приватбанк выплатить семье Суркисов более $250 миллионов 83
Кабмин назначил временного руководителя Укрзализныци 27
Кабмин вводит госрегулирование цен на некоторые продукты 66
Крупнейшее угольное объединение Украины выводится в простой 495
МВФ прогнозирует падение ВВП Украины почти на 8% 38
Набсовет Укрзализныци просит Кабмин уволить Марчека 20
НБУ: Включение «печатного станка» спровоцирует девальвацию гривни и инфляцию 46
Госстат: Количество безработных выросло за неделю на 36 тысяч человек 22
Рада приняла изменения в госбюджет-2020 95
Минэкономики: Дефицита хлеба в Украине не будет 11
Страны ОПЕК+ договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти 51
Комитет Рады утвердил проект Кабмина перед внеочередным заседанием 19
АМКУ предостерег «Мироновский хлебопродукт» от создания дефицита курятины 17
Приостановившим бизнес ФОПам будут выплачивать пособие 107

Сегодня, 16 апреля, стоимость бензинов и дизтоплива в сети автозаправок OKKO и WOG снизилась на 50 коп./л.

Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.

В результате чего, стела опустилась до следующих значений: А-92 – 24,99 грн/л, А-95 – 25,99 грн/л, А-95+ – 26,99 грн/л, ДТ – 24,99 грн/л, ДТ+ – 25,99 грн/л.

Помимо того, снижение наблюдалось в региональных сетях АЗС, где цена топлива умньшилась в пределах 20-50 коп./л.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
5999 грн.
24
Теги