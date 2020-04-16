Сегодня, 16 апреля, стоимость бензинов и дизтоплива в сети автозаправок OKKO и WOG снизилась на 50 коп./л.
Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.
В результате чего, стела опустилась до следующих значений: А-92 – 24,99 грн/л, А-95 – 25,99 грн/л, А-95+ – 26,99 грн/л, ДТ – 24,99 грн/л, ДТ+ – 25,99 грн/л.
Помимо того, снижение наблюдалось в региональных сетях АЗС, где цена топлива умньшилась в пределах 20-50 коп./л.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время