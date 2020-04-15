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В сети доступны тексты богослужений, адаптированные для молитвы дома мирянами в условиях карантина.

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает patriarchia.ru. для домашнего (келейного) чтения опубликованы тексты служб Великой Среды.

В формате Word доступны: последование утрени, часов, изобразительных, вечерни и малого повечерия с трипеснцем, уставные чтения.

***Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой. Посвящена воспоминаниям последних дней земной жизни, страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа; время сосредоточенного внимания и размішления об истории Боговоплощения и служения Спасителя роду человеческому.

В Великую Среду Церковь вспоминает грешницу, которая омыла слезами и помазала драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании, в доме Симона прокаженного, и этим приготовила Христа к погребению. Здесь же Иуда мнимой заботой о нищих обнаружил свое сребролюбие, а вечером решился продать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников (сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли в окрестностях Иерусалима).

На Литургии Преждеосвященных Даров в последний раз читается молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя большими поклонами.
ForUm

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