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Министерство охраны Украины рекомендует людям с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы не выходить утром из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне. Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

«Мы видим повышение различных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем людям, особенно тем, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация самая высокая этих частиц в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку в помещении», - сказал он.

При этом Степанов заверил, что радиационный фон в пределах нормы.

Пожары в Чернобыльской зоне продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.
ForUm

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