В каждой епархии Украинской Православной Церкви освящение пасхальных угощений будет организовано исходя из условий конкретного региона и с соблюдением санитарных норм карантина.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), комментируя проведение пасхальных богослужений в период пандемии.

«Мы исходим из того, что нельзя допустить большого скопления людей с пасхальными корзинами, поэтому вся Великая Суббота будет посвящена именно возможности каждому человеку прийти в храм и без большого скопления людей освятить свои пасхальные яства», – сказал митрополит Антоний.

По словам владыки, в каждой епархии Украинской Православной Церкви куличи и пасхальные угощения, которые являются видимым присутствием пасхального торжества в каждом доме, будут освящать по-разному, поскольку в разных регионах Украины ситуация с распространением пандемии коронавируса не одинакова.

«В сельских приходах каждая семья, скорее всего, будет освящать пасхальные приношения непосредственно перед своим двором. Разрабатываются разные варианты, чтобы не допустить большого скопления людей, чтобы это не стало причиной заражения и распространения вируса» - отметил митрополит Антоний.

Он также рассказал, что в городских храмах ситуация с освящением может быть и другой, поскольку там часто служит несколько священников, потому всю Субботу храмы будут открыты, чтобы верующие в течении дня могли освятить свои пасхальные яства.

Церковь обратилась с предложением к городским властям организовать освящение пасок в тех микрорайонах крупных городов, где нет храмов.

Священники могли бы приезжать в такие микрорайоны в назначенное время и освящать пасхальные яства.

По словам владыки, «это позволит людям не скапливаться в большие группы ради освящения праздничных приношений».

Как сообщалось ранее, Митрополит Онуфрий заявил, что Пасхальные богослужения в храмах Украинской Православной Церкви будут совершаться, верующие смогут молиться дома и на улице, соблюдая санитарные нормы.