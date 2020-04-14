Госдума России приняла закон о переносе с 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны в 1945 году, сообщает Радио Свобода.

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется Днем Победы над Японией.

«Формулировка» 3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год) «символизирует переход от состояния войны к миру, поиска путей примирения и сотрудничества», - говорится в пояснительной записке.

Во всем мире днем ​​окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года. Япония подписала акт об безоговорочной капитуляции, чем завершилась Вторая мировая война.