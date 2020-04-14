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Ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются сильные заморозки 0-5° на поверхности почвы и в воздухе, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°.

В Киевской области ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°, ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3°.

В Киеве ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-2°.
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