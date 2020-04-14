Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число жертв коронавируса, по сравнению со свиным гриппом, уже превысило в десять раз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Он отметил, что с января 2009 года по август 2010-го заразились свиным гриппом около 1,6 млн человек, 18 449 случаев оказались летальными.

«Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен - в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года», - отметил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ добавил, что остановить стремительное распространение вируса можно за счет раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции и отслеживания контактов.