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В Верховную Раду пока не поступали обращения ни от президента Владимира Зеленского, ни от 150 народных депутатов о созыве внеочередного заседания парламента.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Наш», сообщает Укринформ.

«По состоянию на сегодня пока нет обращения президента о созыве внеочередного заседания, нет подписей 150 народных депутатов, которые также могут инициировать такое заседание, Согласительный совет такое решение не принимал. Теоретически на этой неделе возможны еще дополнительные пленарные заседания, однако будет это среда, четверг - пока ответить трудно, мы будем исходить из того перечня вопросов, который нужно будет рассмотреть на внеочередном заседание, а когда это будет - будет известно чуть позже», - сказал Разумков.

Он добавил, что парламент работает слаженно и в штатном режиме, но с измененным графиком работы - больше работы в комитетах.
ForUm

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