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Жители украинской столицы высказали сомнения по поводу действий Виталия Кличко в обстановке борьбы с эпидемией. Такой вывод следует из опроса, проведенного журналистами Новости Украины – From-UA на улицах Киева.

Одним из поводов послужил очередной ляп столичного градоначальника, который, выступая на брифинге для журналистов по ситуации с коронавирусом в украинской столице, назвал COVID-положительных несовершеннолетних пациентов «неполноценными», сообщают versii.com.

«Среди больных – двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка», - рассказал Кличко.

Материал о «Неполноценных детях Кличко» вызвал небывалый ажиотаж и волну гнева в адрес столичного градоначальника. В связи с этим корреспонденты Новости Украины - From-UA провели собственный, небольшой опрос киевлян.

Как они относятся к мэру Кличко и что думают по этому поводу - смотрите ниже:

Ранее блогер Евгений Хурсин раскритиковал Виталия Кличко за то, что тот «судя по всему при подсказке таких же малоадекватных как и он сам, советников развесил по городу борды, на которых он с улыбкой (с улыбкой, Карл) сообщает что «досить шастать» (хватит шастать)».
ForUm

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