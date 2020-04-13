В период пандемии коронавируса необходимо выполнять санитарные правила, установленные медиками и беспокоиться не только о своем теле, но и о собственной душе.

Фото: Волынская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Волынской епархии, об этом сказал архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил в своем обращении к верующим.

«Наша жизнь в руках Божиих, поэтому не будем забывать об усиленной молитве и Причастии Святых Христовых Таин. Ведь наше государство делает все, чтобы остановить телесную болезнь. Мы же, как истинные христиане, должны в эти дни беспокоиться не только о своем теле, но и о собственной душе. Следует помнить, что от болезни умереть может каждый из нас, однако следует понимать, что если Господь посылает нам такой крест, то нести его нужно, следуя заповеди Евангелия. Ведь мы, христиане, веруем, что после смерти начинается вечная жизнь, а там только Бог и Святая Святых», - отметил владыка.

Он призвал соблюдать все рекомендации врачей и выполнять санитарные предписания, рекомендованные Кабинетом Министров Украины, Министерством здравоохранения Украины, и беречь свое здоровье, здоровье своих родных и близких.

«Будем жить так, как учит нас Евангелие, любить Бога и ближнего твоего, как самого себя», – заключил архиепископ Нафанаил.

Как сообщалось ранее, в Луцке духовенство и общины храмов Украинской Православной Церкви шьют защитные многоразовые маски для медиков и доставляют продуктовые наборы для малообеспеченных и пожилых людей.