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Верховная Рада сегодня, 13 апреля, собралась на внеочередное пленарное заседание.

Заседание парламента началось в 14:11, сообщает УНИАН.

На заседании предполагается рассмотреть изменения в госбюджет-2020, вопрос об усилении ответственности за поджог растительности и загрязнение воздуха, изменения в закон о защите населения от инфекционных болезней относительно предотвращения распространения коронавируса. Кроме того, в повестке дня содержится 13 проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады от 31 марта о принятии закона о рынке земли в Украине.

Также будут рассматриваться законопроекты о внесении изменений в законы «Об Антимонопольном комитете Украины» и некоторых других законодательных актов Украины относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета (№3132) и о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение) (№2370).

Кроме того, будет рассмотрен проект закона о внесении изменения в раздел XI «Переходные положения» Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3276).

Также депутаты рассмотрят закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с предложениями президента от 19 февраля (№1049).
ForUm

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