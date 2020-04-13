Государственная служба по чрезвычайным ситуациям для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения привлекает пожарных из разных областей, они сменяются ежедневно.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерина Павлова.

«ГосЧС уже привлекла спасателей из других областей, и они проходят ротацию ежедневно. Задействованы авиация, Нацгвардия, тяжелое оборудование БАТ», - сказала Павлова.

В ГАЗО также опровергли информацию, что в городе Чернобыле горят жилые дома.

«Никаких возгораний в г. Чернобыль нет», - отметила пресс-секретарь ГАЗО Елена Ковальчук.

Как известно, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Затем загорелся травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесское и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня на площади около 4 га. Вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества возник пожар травяного настила и кустарников.

В понедельник, 13 апреля, спасатели продолжают тушение пожаров на территории трех лесничеств - Корогодского, Котовского и Денисовецкого.

Днем 13 апреля пожар в Котовском лесничестве потушили.