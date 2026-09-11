ВАКС засудив народного депутата до 9 років ув’язнення за хабарництво

Вищий антикорупційний суд 11 вересня оголосив вирок народному депутату України IX скликання, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди. Суд визнав його винуватим за частиною 4 статті 368 та частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, за сукупністю злочинів нардепу призначили покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на три роки, а також із конфіскацією майна.

Водночас від відбування покарання за частиною 2 статті 369-2 КК України депутата звільнили у зв’язку із закінченням строків давності.

У цій частині обвинувачення суд також перекваліфікував дії народного депутата з частини 4 статті 27, частини 4 статті 369 КК України на частину 2 статті 369-2 КК України.

До набрання вироком законної сили суд залишив без змін раніше застосований до нардепа запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 3 млн грн.

Вирок набере законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

За даними слідства, народний депутат у завуальованій формі попросив через посередника передати йому 13 тис. доларів неправомірної вигоди за внесення його пропозицій до законопроєкту «Про управління відходами».

Крім того, депутат просив передати 200 тис. доларів для підкупу народних депутатів, які входили до відповідного комітету, щоб вони проголосували за внесені ним пропозиції.

У середині серпня 2020 року правоохоронці зафіксували передачу та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів.

На 26–27 серпня 2020 року була запланована передача другої частини грошей. Однак подальше виконання спеціального завдання було зупинене.

Посереднику в передачі неправомірної вигоди, яким був неофіційний помічник народного депутата, повідомили про підозру 10 вересня 2020 року. Самому нардепу підозру оголосили 17 вересня 2020 року.

Обвинувальний акт у справі направили до суду ще в серпні 2021 року.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.