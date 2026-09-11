Трамп не шкодує про війну проти Ірану

Президент США Дональд Трамп не шкодує про удари по Ірану в лютому і, якби довелося зробити це знову, він зробив би так само.

"Ні, я не вірю в те, що можна про щось жалкувати. Деякі люди запитували мене про це, і якби довелося робити це знову, я вчинив би так само. Я позбавив їх можливості створювати ядерну зброю", - сказав він.

Трамп знову заявив, що якби не втручання США, то Іран мав би ядерну зброю, повідомляє Fox News.

"Вони б стерли з лиця землі весь Близький Схід і почали б завдавати ударів по наших містах", - сказав він.

Трамп сказав, що іранський режим ледве тримається на плаву і, що у них серйозні проблеми.

Фото: whitehouse.gov.