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В городе Яремче Ивано-Франковской области у 5 медицинских работников подтверждено заболевание COVID-19.

Об этом сообщает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе.

«11 апреля городская больница получила результаты лабораторных тестов трех медработников, госпитализированных ранее с пневмониями. Во всех трех подтвержден COVID-19», - говорится в сообщении.

12 апреля коронавирус обнаружили еще у двух медработников.

«Все медработники находятся в удовлетворительном состоянии, имеют температуру в пределах нормы – до 36,7; дышат самостоятельно», - сообщили в штабе.

В связи с подтвержденными случаями заболевания COVID-19 медработники терапевтического отделения городской больницы переведены на работу вахтовым методом.
ForUm

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