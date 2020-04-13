В городе Яремче Ивано-Франковской области у 5 медицинских работников подтверждено заболевание COVID-19.
Об этом сообщает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе.
«11 апреля городская больница получила результаты лабораторных тестов трех медработников, госпитализированных ранее с пневмониями. Во всех трех подтвержден COVID-19», - говорится в сообщении.
12 апреля коронавирус обнаружили еще у двух медработников.
«Все медработники находятся в удовлетворительном состоянии, имеют температуру в пределах нормы – до 36,7; дышат самостоятельно», - сообщили в штабе.
В связи с подтвержденными случаями заболевания COVID-19 медработники терапевтического отделения городской больницы переведены на работу вахтовым методом.
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