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За прошедшие сутки российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское, говорится в сводке ООС.

К сожалению, в результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного защитника, еще один воин получил боевое поражение.

Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений. Потери противника уточняются.

13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
ForUm

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