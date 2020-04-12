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Верующие, которые не смогли попасть в Вербное воскресенье в храмы не должны переживать, а к веткам вербы относиться как к символу любви к Богу.

Фото: hramzp.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Запорожской епархии, об этом сказал накануне праздника Входа Господня в Иерусалим митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Находясь в преддверии Страстной Седмицы нам следует думать не только о страданиях Христа, но и о том, что за ними последует. Сегодня многие огорчились, что не имеют возможности прийти в храм, чтобы освятить веточки вербы. Я их хорошо понимаю, но я не понимаю, тех, кто думает, что веточка верба это талисман и оберег. Веточка вербы – это символ нашей любви к Богу. А вход Господень в Иерусалим – событие, которое имеет непосредственное отношение к нашему спасению», - сказал владыка Лука. 

Митрополит призвал верующих не отчаиваться из-за карантина, а наполнять свои сердца радостью.

«Верба – это символ победы над смертью, но в ней нет свойств Того, Кто дает нам эту победу, – в ней нет свойств Христа. Не переживайте, что вы не может быть на службе. Церковь найдет способ донести до вас веточку вербы, – они будут находиться перед храмами. И пусть веточки вербы, которые вы понесете домой, будут для вас напоминанием о грядущей встрече с Богом и символом великой и бесконечной радости присутствия Божьего в нашей жизни. Будем же стараться, чтобы слова «Благословен грядущий во Имя Господне» звучали в сердце каждого из нас, а наша жизнь была их ярким и убедительным подтверждением», - подчеркнул Запорожский митрополит.
ForUm

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