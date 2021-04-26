также в разделеРелигия
Патриарх Кирилл рассказал, как Господь может воскресить умерших 7
Черновицко-Буковинская епархия УПЦ отправила к Пасхе 4 тонны гуманитарной помощи в Святогорскую лавру 7
Епископ УПЦ рассказал о каждом из дней Страстной недели 7
Митрополит Антоний освятил в Киеве новый центр помощи нуждающимся 15
В Ровенской епархии УПЦ издали детский молитвослов на украинском языке 15
В Запорожье митрополит и священники УПЦ стали донорами крови 25
В УПЦ призвали власти не внедрять гендерную идеологию в школах 16
Митрополит Онуфрий рассказал о чуде в Лазареву субботу 22
В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий 12
Представители УПЦ на встрече Совета Церквей с Премьер-министром обговорили празднование Пасхи 12
В УПЦ сняли фильм о жизни священномученика Александра Глаголева 19
В УПЦ рассказали о духовном смысле Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим 9
На Афоне озвучили позицию относительно церковного раскола в Украине 23
Митрополит УПЦ считает, что Ватикан может использовать антиканоничность ПЦУ для унии 15
В сети доступен текст службы Вербного воскресенья - Входа Господня в Иерусалим 28
В УПЦ проведут кинофестиваль «Киноассамблея на Днепре» в онлайн-формате 8
Во всех монастырях и храмах УПЦ 26 апреля почтят память погибших в Чернобыльской аварии 9
На Житомирщине УПЦ передала продуктовые наборы нуждающимся 11

Как Господь Иисус Христос пришел в смирении, так и Его последователям следует быть смиренными, не гордиться.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день праздника Входа Господня в Иерусалим.

«Когда цари, полководцы выступали против противника и побеждали войска, покоряли земли, народы, то, по обычаю, возвращались на колесницах, запряженных белыми лошадьми, в славе и с честью въезжали в свои города. Спаситель победил смерть, которая терроризировала все человечество, и входит в Иерусалим, как победитель смерти. Но въезжает не в колеснице с белыми лошадьми, не вносится руками ангелов, а - на смиренном осле», - отметил Его Блаженство.

По словам Блаженнейшего, Господь учит нас тому, как вести себя, если достигнешь - в человеческом понимании - славы и величия.

«Если мы сделаем что-то большое, славное, то даже тогда мы не должны сидеть на колеснице гордыни, пусть она и запряженная белыми лошадьми, - мы должны сидеть на иерусалимском осле, на осле смирения. Колесница гордыни везет человека к самоуничтожению, а смирение ведет человека к вечной жизни», - отметил архипастырь.

«Пусть Господь, Который в смирении вошел в Иерусалим для того, чтобы там пострадать за наши грехи и воскреснуть из мертвых благословит всех вас, ваших родных и подаст необходимое для земной жизни и спасению в жизни вечной», – пожелал митрополит Онуфрий и благословил всех.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги