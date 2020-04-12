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Полиция Киева провела профилактический рейд, в ходе которого проинформировала граждан о необходимости соблюдать карантин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские в речном порту Киев провели профилактический рейд на водных объектах столицы. Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха Гидропарк.

С помощью беспилотников, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина.

В частности, правоохранители запустили дроны над труднодоступными для пеших нарядов и автопатрулей местами, где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане.

По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев инфицирования коронавирусом.

По меньшей мере до 24 апреля в Украине введен карантин и чрезвычайная ситуация. С 6 апреля карантин усилен.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве зафиксировали еще 20 случаев заболевания коронавирусом, всего в столице 416 подтвержденных случаев.
ForUm

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