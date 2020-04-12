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В американском городе Бейкерсфилд в штате Калифорния на закрытой вечеринке во время карантина произошла стрельба, в результате которой 6 человек погибли.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что среди жертв есть несовершеннолетние.

«Всех пострадавших доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь от полученных травм, которые не были опасными для жизни», — говорится в сообщении. Правоохранители сообщили, что подозреваемые скрылись в белом седане. На данный момент никого не задержали.

Напомним, в США впервые в истории ввели режим стихийного бедствия.
ForUm

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