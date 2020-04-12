также в разделеМир
Шесть жертв на закрытой вечеринке в США 12
В Москве закрыли больницу: у медиков обнаружили коронавирус 18
Коронавирус в мире: ситуация на 12 апреля 18
Все полеты в Израиль приостановлены 31
В США за сутки зафиксировали более 2 тысяч смертей от коронавируса 53
ВОЗ предостерегает от преждевременного открытия границ между странами 25
Украинские самолеты активно участвуют в программе НАТО 22
В Испании число смертей от коронавируса снижается третий день подряд 19
В мире почти 1,7 млн инфицированных коронавирусом 20
Папа Римский провел крестный ход на пустой площади 33
В Турции ввели комендантский час 38
Впервые после пожара прошла служба в соборе Нотр-Дам в Париже 24
Италия продлила карантин 31
За сутки в США от коронавируса умерли более 2 тысяч человек 31
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, чье мясо можно есть 31
В Европе стремительно падает уровень загрязнения воздуха 20
В ЕС одобрили программу поддержки экономики на ‎€550 миллиардов 10
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти 24

В воскресенье, 12 апреля, президент США Дональд Трамп опубликовал декларацию о введении режима стихийного бедствия, чем впервые в истории страны такой режим вводится сразу в 50 штатах. Об этом сообщает Fox News.

Такое решение было принято, поскольку подтвержденные случаи коронавируса в США достигли по крайней мере 519 453 случаев в субботу днем. По меньшей мере 20 071 человек умер в США из-за этой болезни, число погибших удвоилось с 10 до 20 тысяч всего за пять дней.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, президент США впервые объявил о крупной катастрофе сразу во всех 50 штатах.

Согласно заявлениям Белого дома, декларация предоставляет федеральное финансирование местным компаниям и органам власти, а также некоторым некоммерческим организациям. Она также может помочь правительствам штатов координировать свои действия с федеральными ресурсами, такими как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Инженерный корпус армии.

Напомним, согласно последним данным, Штаты находятся на первом месте и по количеству заражений COVID-19, и по количеству смертей от инфекции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги