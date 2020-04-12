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В оккупированном Россией Крыму приостановили регистрации актов гражданского состояния, кроме регистраций актов о рождении и смерти из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Предлагается перенести уже назначенные бракосочетания на более поздний срок, рекомендуется после 1 июня 2020 года.

«Министерство юстиции убедительно просит обращаться в органы ЗАГС исключительно в случае крайней необходимости», - говорится в сообщении Минюста РФ.

По данным министерства, с 3 по 14 марта 2020 года, в аннексированном Крыму было зарегистрировано 667 рождений детей и 334 брака.
ForUm

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