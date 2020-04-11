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Погода в Украине в ближайшие дни ожидается с заморозками. Об этом говорят данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По Киеву ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2° (І уровень опасности – желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-2° (II уровень опасности – оранжевый).

По области ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5° (І уровень опасности – желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности – оранжевый)», - сказано в сообщении ведомства.

Так, 12 апреля ожидаются сильные заморозки ночью по всей территории Украины. 13 апреля на западе страны температура на поверхности почвы и в воздухе опустится до -5 мороза, что соответствует II уровню опасности.

В восточных областях 14 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 (I уровень опасности).
ForUm

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