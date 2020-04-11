В связи с пандемией коронавируса Папа Римский Франциск в Страстную пятницу совершил традиционный Крестный ход на практически пустой площади Святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщает DW.

Обычно процессия в этот важный для верующих день, который католическая и протестантская церковь в 2020 году отмечают 10 апреля, проходит у стен Колизея в Риме. Ежегодно в ней принимают участие тысячи паломников со всего мира.

Однако из-за всеобщего карантина в этом году понтифика во время Крестного хода сопровождали лишь пять заключенных тюрьмы города Падуя, который сильно пострадал от пандемии, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

Отмечается, что таким образом Папа Римский хотел почтить память жертв пандемии коронавируса.

С начала эпидемии коронавируса в Италии зафиксировали 147 577 случаев заражения, на данный момент 98 273 человека болеют COVID-19.

В настоящее время с симптомами коронавируса госпитализированы 28 242 пациента, 3 497 находятся в отделении интенсивной терапии. Остальные 66 534 — на домашнем карантине.

Число выздоровевших увеличилось до 30 455 человек.