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Во время воскресной мессы на площади Св. Петра в Ватикане Папа Римский сказал, что молится о мире в Украине.

Это первый публичный комментарий Папы Франциска об Украине после нового обострения украинско-российских отношений, пишет ВВС.

По данным западной разведки, Россия держит вблизи украинской границы около 100 тыс. военнослужащих и множество военной техники.

Угроза российского наступления на Украину являлась главной темой недавней встречи президентов США и РФ.

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.

Зеленский заявил, что президент РФ Путин должен публично заявить, что не планирует вторжение в Украину.
ForUm

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