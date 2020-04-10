Потенциально загрязненный атмосферный воздух, обусловленный пожарами в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в пятницу, 10 апреля, вечером будет проходить через Киев, сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

«Согласно прогнозным расчетам на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев. Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха Киева могут достигать нескольких мБк/м3. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и у 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равный 800 мБк/м3», - говорится в сообщении.

По данным Информационно-кризисного центра Госатомрегулирования 10 апреля отдельные зоны пожара имеют место в Денисовецком, Котовском, Когородском лесничествах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Пожар возник еще 4 апреля.