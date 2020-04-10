Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поблагодарил Украину за предоставленную гуманитарную помощь его стране, включала направление бригады врачей и средств дезинфекции.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, Конте провел телефонный разговор с президентом Зеленским.

Глава государства выразил искреннюю солидарность Украины с итальянским народом, который сейчас проходит через сложные испытания в связи с пандемией коронавируса.

«В Украине искренне болеют за итальянский народ. В этот сложный момент Украина с вами. Действительно верю, что уже скоро Италия пройдет этот кризис», - отметил Зеленский.

Собеседники обсудили практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.

«Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работая бок о бок с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией», - сказал президент Украины.

Зеленский выразил убеждение, что объединенные усилия украинских и итальянских врачей в борьбе с пандемией станут успешным примером двустороннего сотрудничества и преодоления общих вызовов. Он отметил, что опыт, который получают украинские медики в Италии, является очень ценным для Украины, которая также столкнулась со вспышкой коронавируса.