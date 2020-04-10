Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 10 апреля рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Члены комитета рассмотрели проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно перепродажи товаров во время карантина, эпидемии, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения) №3274 и альтернативный ему - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня» №3274-1.

Один из авторов законопроекта №3274 народный депутат Нестор Шуфрич во время выступления на заседании высказался в пользу альтернативного проекта, поскольку он является «более либеральным», и попросил включить его в состав авторов этого проекта.

Альтернативный законопроект доложил один из его авторов - председатель подкомитета Александр Бакумов. Он проинформировал об основных положениях проекта и его отличии от основного законопроекта.

Законопроектом №3274-1 предусматривается дополнить Уголовный кодекс новым составом преступления по уголовной ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Новой статьей 1991 Уголовного кодекса предлагается установить, что:

1. Перепродажа в больших размерах средств гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня, если такая цена в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены - наказывается штрафом от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения или в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Примечаниями для целей настоящей статьи термин «средства гражданской защиты» употребляется в смысле Кодекса гражданской защиты Украины, под которыми понимается «противопожарная, аварийно-спасательная и другая специальная техника, оборудование, механизмы, приборы, инструменты, изделия медицинского назначения, лекарственные средства, средства коллективной и индивидуальной защиты, предназначенные и используемые при выполнении задач гражданской защиты».

Также предлагается установить, что государственные регулируемые цены на средства гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

По результатам обсуждения члены комитета 18 голосами «за» при 3 воздержавшихся приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3274-1 за основу, а законопроект №3274 - отклонить.