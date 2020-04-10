Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 13 апреля. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщает 112 Украина.

Начало заседания запланировано на 14:00.

«Заседание состоится в понедельник ориентировочно в 14:00», - сказал Разумков.

По его словам, на внеочередном заседании Рады будут рассматриваться изменения в государственный бюджет.

А также законопроект «О национальной инфраструктуре геопространственных данных». - «Это Геокадастр. Для того, чтобы нормировать и запустить фактически этот процесс подготовки к будущему открытию рынка земли».

На повестке дня также проект закона №3320, который связан с борьбой с коронавирусом».

Рада рассмотрит и вопрос об усилении ответственности за поджоги.