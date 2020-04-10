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За прошедшие сутки, 9 апреля, пограничники осуществили более 11 900 пропускных операций, на въезд в Украину оформлено 6,3 тысячи наших соотечественников, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Кроме того, вчера Украину покинули более 3,4 тысячи человек, из них более 1,3 тысячи иностранцев.

Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,5 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительных проверок граждан врачи признаков заболевания COVID-19 не обнаружили. Вместе с тем информативные соглашения о самоизоляцию оформлялись в установленном порядке, к тому же все граждане получили соответствующие памятки.

Напомним, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.
ForUm

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