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За минувшие сутки, 9 апреля, вооруженные формирования РФ осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых - с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С целью прекращения вражеских провокаций и стабилизации ситуации наши воины активно применяли дежурные огневые средства. Умелыми действиями украинские защитники принудили противника к восстановлению режима тишины на всех участках линии соприкосновения.

Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один украинский герой, двое наших защитников получили ранения.

Такие преступные действия не остались без адекватного ответа. По предварительным подтвержденным данным разведки Объединенных сил, 9 апреля наши подразделения уничтожили одного российского оккупанта, еще одного - ранили.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки «Север».

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

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