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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обратился к предстоятелям Православной Церкви Украины Епифанию и Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшему Святославу с просьбой освящать пасхальные куличи, которые «Укрпочта» будет бесплатно доставлять украинцам для того, чтобы не нарушать режим карантина.

Фото: МИУ

Как сообщается на сайте «Оппозиционной платформы – За жизнь», министр инфраструктуры проигнорировал прихожан наиболее многочисленной Украинской Православной Церкви.

Такие действия министра являются прямым нарушением статьи 24 Конституции Украины, которой предусмотрено: «Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам».

«Своим циничным и волюнтаристским решением он установил, что деньги налогоплательщиков Украины должны тратиться на доставку куличей прихожанам ПЦУ и УГКЦ, а прихожане УПЦ этого недостойны. […] Министр инфраструктуры Криклий своими действиями оскорбляет миллионы прихожан УПЦ, подвергает их жизнь и здоровье реальной опасности. За подобные действия он должен быть отправлен в отставку ради торжества справедливости, утверждения идей гражданского равенства и сохранения межконфессионального мира в Украине», - сказано в сообщении.
ForUm

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