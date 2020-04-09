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В Ровно, 8 апреля, представители Украинской Православной Церкви передали сертификат Ровенскому областному лабораторному центру на получение 3 тысяч тестов для выявления коронавируса.

Фото: Рівне. Голос Церкви

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Рівне. Голос Церкви», с медиками встретились епископ Дубенский Пимен, викарий Ровенской епархии, протоиерей Виктор Земляной, глава отдела по вопросам межконфессионального урегулирования и протоиерей Василий Начев, руководитель социального отдела.

Представители УПЦ вручили сертификат Роману Сафронову, руководителю Ровенского областного центра.

«Украинская Православная Церковь всегда старается помогать всем, кто в этом нуждается. Наш Предстоятель Митрополит Онуфрий, общался непосредственно с Минздравом и там сообщили, что в Украине и в Ровенской области, в частности, не хватает современной диагностики для определения СOVID-19. Мы рады сегодня стать участниками доброго дела, спасибо благотворителям, которые помогли с приобретением новейших диагностических систем», - сказал владыка Пимен.

Тестовые системы в Ровно доставили на прошлой неделе в специальных контейнерах с соблюдением всех условий транспортировки.

Как сообщалось, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во все области Украины передано 100 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции (DialPlexQ :tm: 2019 nCoV), 10 аппаратов ИВЛ, а также средства защиты от коронавируса.

Министерство здравоохранения и Штаб по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского распределил оборудование, закупленное Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы, по областям.

Ранее Центр информации УПЦ сообщал, что Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, 30 марта, передал медицинскую технику, аппарат ИВЛ и 300 комплектов защитных костюмов для медперсонала столичной Александровской клинической больнице, которая входит в перечень больниц, определеных как опорные для приема больных коронавирусом.

В Черновцах, 25 марта, Митрополит Онуфрий передал детской больнице медицинское оборудование и защитные костюмы.
ForUm

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