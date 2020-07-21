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В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании различных объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба облглавка.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции 21 июля около 15:00.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
ForUm

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