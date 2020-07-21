В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании различных объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба облглавка.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции 21 июля около 15:00.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
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